Presentata in Comune la squadra dell'Asd 2000 Calcio Montesilvano, De Martinis: "Forti ambizioni per il futuro"

Presentazione ufficiale in Comune per l'Asd 2000 Calcio Montesilvano, squadra che milita nel campionato d'eccellenza. Presenti i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti assieme al sindaco Ottavio De Martinis ed all'assessore Alessandro Pomperi: Durante l'incontro sono stati premiati gli Allievi (2005-2006) per aver conquistato la CoppaAbruzzo di categoria lo scorso anno. Il primo cittadino ha dichiarato:

"Lo scorso anno si è svolto un ottimo campionato e siamo felici di vedere persone serie e solide nella società, che portano avanti la squadra con forti ambizioni per il futuro . Auguriamo al sodalizio le migliori fortune e una stagione ancora meglio di quella passata. La nostra amministrazione comunale continuerà ad essere vicina alla società e al percorso formativo di tutti i ragazzi". L'assessore Pompei ha aggiunto:

"L'amministrazione comunale sta lavorando per migliorare l'impiantistica sportiva con l'obiettivo di offrire strutture migliori, competitive e nelle quali gli atleti possano sentirsi sempre più a proprio agio. Auguriamo il meglio al Montesilvano Calcio, portacolori della nostra città, e invitiamo anche le altre società a presentare i loro sodalizi in Comune come momento di scambio e di arricchimento per le nuove attività stagionali".