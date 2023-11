Il Comune di Montesilvano cerca ambulatori veterinari per le sterilizzazioni di cani e gatti dei cittadini indigenti

Il Comune di Montesilvano ha pubblicato un avviso pubblico per individuare sul territorio comunale studi e ambulatori veterinari cui affidare affidare il servizio di sterilizzazione dei cani e gatti, con pagamento a carico dell’ente procedente, di proprietà dei residenti del Comune di Montesilvano che dovessero versare in una momentanea condizione di svantaggio economico da certificare con Isee, alla pari di altri interventi di sostegno alle famiglie.

Il servizio a carico del Comune può spettare solo ai nuclei familiari con indicatore Isee pari o inferiore a 15 mila euro. La manifestazione di interesse, con i documenti allegati reperibili sul sito del comune di Montesilvano, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 12 dicembre via pec all’indirizzo: polizialocale@comunemontesilvano.legalmail.it; con raccomanda indirizzata al Comune di Montesilvano settore polizia Locale ufficio custodia animali e randagismo; o consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montesilvano P.zza Diaz, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Le manifestazioni d’interesse che dovessero pervenire oltre il termine fissato non saranno ritenute valide anche se spedite prima della scadenza. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto entro il 07 dicembre al rup Nino Carletti alla e-mail: segreteriapl@comune.montesilvano.pe.it o alla pec: polizialocale@comunemontesilvano.legalmail.it. Per maggior informazioni https://tinyurl.com/54z54ueb