Il Comune di Montesilvano incontra gli alunni della scuola primaria Silone per un progetto di cittadinanza attiva

Nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Montesilvano si è tenuto un incontro che ha visto come protagonisti i ragazzi delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo "Ignazio Slione", le sezioni A,B,C per proseguire il progetto di collaborazione con il sindaco per l'iniziativa sulla cittadinanza attiva“Noi, piccoli cittadini in erba”.

Già dallo scorso anno, i ragazzi sono stati ufficialmente assunti dal sindaco Ottavio De Martinis come “collaboratori” per osservare e segnalare i punti di forza e le criticità dell’intero territorio di Montesilvano. Referente del progetto per l’anno in corso è la docente Luigia Custodero che, grazie alla collaborazione di alcune colleghe, ha guidato i ragazzi affinché ispezionassero gli ambienti interni ed esterni dei locali dell’istituto Silone di via San Gottardo, diretto dalla dirigente scolastica Roberta Martorella.

Un lavoro partito da lontano che ha previsto una prima fase di sopralluoghi e successiva raccolta del materiale fotografico da parte dei ragazzi sotto la guida della docente, la quale ha provveduto poi a inviare al tutto il reportage effettuato al sindaco De Martinis. Nell’incontro , i ragazzi avevano ben presenti i punti di forza e di criticità del loro Istituto a seguito dei sopralluoghi effettuati e hanno proceduto così a formulare domande da rivolgere al sindaco, in un confronto diretto, al fine di ottenere risposte puntuali in merito alle varie segnalazioni. Il sindaco ha dichiarato:

"Si tratta di un lavoro in sinergia tra l’Istituzione scolastica e quella comunale che vuol mettere in risalto come la formazione degli studenti, in quanto cittadini del domani, debba essere vista in maniera concreta, fattiva e dinamica. A tal proposito ringrazio sentitamente la dirigente Roberta Martorella e la referente del progetto Luigia Custodero, che insieme ad altre docenti, hanno portato a compimento un così bel progetto di cittadinanza attiva”. La referente Custodero:

“Lo scopo del progetto è porre i ragazzi in una posizione di ruolo attivo che permetta loro di raggiungere la consapevolezza della tutela del bene comune, della cosa pubblica e di riuscire a rappresentare sé stessi in un confronto continuo e paritario con i rappresentanti delle istituzioni. Presenti all’incontro con gli studenti anche gli assessori Valentina Di Felice e Lino Ruggero e il consigliere Valter Cozzi e una nutrita rappresentanza di genitori.