A Montesilvano il Comune pianta tre alberi d'ulivo nel giardino con la panchina dedicata a Chiara Magni

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha piantato tre alberi dl'ulivo nel giardino di piazza Suor Cristina Zecca, nel cuore della città, all’interno del quale l’amministrazione intitolò una panchina al ricordo di Chiara Magni, la giovane donna scomparsa prematuramente l'11 marzo 2021.

Era stato il compagno di Chiara, Giuseppe D'Amico, a pensare all'installazione della panchina e della teca contenente i libri con il sindaco Ottavio De Martinis che ha poi proceduto alla riqualificazione di tutta l’area verde, all’inserimento dei giochi per i bambini e alla realizzazione di murales tratti da “Alice nel Paese delle Meraviglie” e del “Piccolo Principe”, libri molto amati dalla donna.

Da qualche settimana, l’albero di prunus che faceva ombra alla panchina dedicata alla giovane donna era ormai secco e proprio ieri, è stato rimpiazzato da tre piante, recuperate dal cantiere attualmente in corso presso la scuola di via Sospiri. L'assessore Alessandro Pompei:

"Abbiamo dovuto necessariamente spiantare cinque alberi di ulivo ubicati in via Sospiri per poter consentire i lavori nel cantiere della scuola. Tre piante di ulivo sono state già interrate nel giardino che accoglie la panchina intitolata alla giovane Chiara Magni. Proprio il compagno Giuseppe, qualche giorno fa, aveva manifestato la volontà di provvedere lui stesso a piantare un nuovo albero che facesse ombra alla panchina sulla quale Chiara amava trascorrere del tempo per leggere. Siamo felici di aver rinnovato il desiderio di Giuseppe in ricordo di Chiara e con tre piante anziché una, abbiamo creato una maggiore zona d’ombra, offrendo migliori condizioni per poter sedere sulla panchina e leggere un libro. Stiamo, invece, ancora valutando dove interrare le altre due piante di ulivo recuperate da via Sospiri.

A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa della giovane Chiara Magni, dai rami degli ulivi, torneranno a risplendere i pensieri e le dediche che gli amici di Chiara hanno scritto su numerosi cuori di legno, un modo per onorare la memoria di una persona il cui ricordo continuerà a brillare anche grazie a questa panchina e a questo luogo che amava tanto."