Quattro liste e 73 candidati a Montesilvano per Fabrizio D'Addazio sindaco: per il centrosinistra "la vittoria è possibile"

Sono 73 i candidati consiglieri che sostengono la candidatura a sindaco di Montesilvano Fabrizio D'Addazio, l'imprenditore su cui ha puntato il centrosinistra. Quattro le liste in corsa per un risultato che la coalizione ritiene tutt'altro che scontato: la partita insomma sarebbe apertissima.

La presentazione dei candidati e l'avvio ufficiale della campagna elettorale è avvenuta in piazza Diaz con il candidato sindaco che ha raccontato anche qualcosa di sé per comunicare il suo legame con la città. “Io sono cresciuto su questo territorio, sono partito da semplice artigiano e diventato imprenditore, è un titolo che si conquista sul campo con esperienze negative, positive, tanta volontà, impegno. Per questo ho scelto di candidarmi a sindaco a capo di una grande squadra. È ora”, ha detto.

Una coalizione fatta di partiti e civici quella del candidato che ha visto la presenza, tra gli altri del capogruppo in consiglio comunale Enzo Fidanza che ha fatto i suoi migliori auguri alla coalizione. Dalla Regione sono arrivati il vicepresidente del consiglio Antonio Blasioli e il consigliere regionale Antonio Di Marco.

“Sono elezioni incerte quelle di Montesilvano il cui risultato sarà tutt’altro che prevedibile”, ha detto Blasioli ricordando che alle regionali del 10 marzo solo il 52 per cento dei cittadini si è recato alle urne. Di Marco, che è stato anche presidente della Provincia ruolo oggi rivestito proprio dal sindaco uscente e ricandidato Ottavio De Martinis, ha parlato di una presidenza fatta di promesse, ma con la quale “nulla è successo per la struttura Stella Maris e per il liceo scientifico D’Ascanio, pur essendoci delle risorse a disposizione. Questa città – ha proseguito - deve avere il coraggio di pensare in grande. Ha fatto bene la coalizione a scegliere D'Addazio una persona che si è messa a disposizioni della società civile.”

Proprio dalla Provincia all'inaugurazione è arrivato anche un altro esponente del Pd: il consigliere Gianni Chiacchia che è anche vicesindaco di Scafa. “Quello che manca a Montesilvano è l'idea di programmazione per una città grande, manca, per esempio, un progetto per il turismo, per la viabilità. La città è preda di giochi politici di partiti.”, ha detto rimarcando che “il sindaco uscente è stato ricandidato solo negli ultimi giorni: se avesse fatto bene sarebbe stato riconfermato subito. Montesilvano – ha concluso - non è importante solo per se stessa ma è una città importante per tutto l'Abruzzo.”

Presenti anche Giulio Semplicino, studente attivista della lista del M5s che ha presentato i candidati pentastellati sottolineando che ““con il network puntiamo sulla partecipazione politica dei giovani e a combattere l’astensionismo”. Presente anche l'onorevole Daniela Torto per il M5s per la quale “la scelta è tra il passato e il futuro, la scelta è D’Addazio”.

Particolarmente soddisfatta di esserci in questa tornata elettorale è la lista Alleanza Verdi-Sinista. “Siamo ragazzi e ragazze stufi di vivere con un’ex discarica in città, di una biblioteca che è un buco, di vedere tagliare gli alberi e vederne piantare sempre meno. Forza Fabrizio”, ha detto il segretario cittadino di Sinista Italiana Emanuele Mancinelli che in una nota sottolinea quale dovrebbe essere il ruolo del centrosinistra unito: contrastare “lo strapotere di nazionalisiti e ultraconservatori” con Montesilvano “che non differisce, anzi ne è roccaforte nel pescarese”. Con loro c'è anche il comitato Pp1 Saline rappresentato dall'architetto Giuseppe Di Giampietro “perché l’attenzione al civismo e soprattutto alla cittadinanza attiva che muove iniziative e proposte per la difesa di ambiente e decoro urbano è quantomai necessario in un momento di assoluta assenza di partecipazione dei cittadini all’attività politica”, aggiunge. “Siamo certi - dice ancora Mancinelli - che i montesilvanesi apprezzeranno la nostra presenza, avranno la possibilità di scegliere una forza politica che darà certamente attenzione ad ambiente e solidarietà sociale, esigenze scarsamente attenzionate da 10 anni di destra al potere”.

“Il programma è sintetico, ma incisivo – ha quindi concluso il candidato sindaco D'Addazio -. Proiettato verso il futuro, allo stesso tempo concreto, volto a esprimere tutte le potenzialità del territorio. Non c'è stata pianificazione nel Comune in questi anni. Tanti lavori ma mal organizzati. È ora di pianificare”.

Martedì 14 maggio il comitato mobile di D'Addazio si sposterà ai palazzi Gemelli per parlare con i residenti: tutte le tappe della campagna elettorale possono essere consultate sul sito “D'Addazio sindaco")e sulla pagina Facebook creata per la corsa elettorale.

Le liste e i nomi dei 73 candidati a sostegno di Fabrizio D'Addazio

Lista Fabrizio D'Addazio sindaco

Agostinone Sergio detto “Ago”, Angelozzi Paolo, Baranovska Roksana, Castellano Giorgia, Ciammaricone Iulia, Costantini Angelo Pio, Di Marcantonio Francesca, Diodoro Gabriele, Di Paolo Massimo, Falconetti Alessandro, Giuliani Francesca, Mugione Azurra, Orsini Valeria, Pellegrini Pietrino, Procacci Luca, Tarantella Maria, Taricco Daniela, Valletta Alessandro

Lista Movimento 5 Stelle

Aceto Antonella, Bucci Giovanni, Calvi Patrizia, Colaci Anna, D’Agostino Antonio, D’Alò Paride, D’Angelo Pierluigi, De Bernardinis Federica, De Ritis Giorgio, Di Filippo Olimpiaì, D’Ilario Alberto, Meletti Enzo, Scarcella Adria Gloriana, Straccini Gabriele, Vannozzi Gianluca, Verrocchio Luca

Lista Alleanza Verdi-Sinistra

Ciampoli Marco, Ciarrocchi Giovanna, Covitti Valentina, D’Alonzo Matteo, Di Ciano Enrico, Di Giampietro Giuseppe Rocco detto “Giuseppe”, Di Nunzio Armando, Di Tillio Pablo Jose Gabrielle, Ettorre Roberto, Mancinelli Emanuele, Micati Isabella, Mistichelli Giulia, Paratore Patrizia, Piselli Simone, Sciullo Elda, Spinelli Anna Maria Carmela, Tarquini Alessandro

Lista Partito Democratico

Carlucci Patrizia, Carnevale Carmela, Centorame Stefania, Cinapri Ingemar, Cutilli Fiorangelo, Danese Daniele, De Leonardis Fabiano, Di Costanzo Romina, Di Marco Cinzia, Di Memmo Eugenia, Forestieri Candeloro detto “Lori”, Gabriele Pietro, Girosante Stefano, Maiale Nicola, Mastrogiacomo Alessia, Natale Manuela, Olivieri Anna, Saccone Antonio, Terrenzi Fabio, Trovarelli Luciano, Vecchioni Michele, Verrigni Walter detto “Walter”.