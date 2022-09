Montesilvano ospita nel fine settimana la nona edizione del "Pescara Comix & Games"

Un fine settimana dedicato agli appassionati di fumetto, gaming, cinema, cosplay a Montesilvano con la nona edizione del "Pescara Comix & Games". Appuntamento nel Pala Dean Martin dal 9 all'11 settembre, con il festival ideato dal direttore artistico Daniele Forcucci.

Domani mattina 9 settembre apriranno la manifestazione 1.183 studenti dell’Istituto Comprensivo Ignazio Silone, accompagnati dalla dirigente scolastica Roberta Martorella, dai docenti e dai genitori stessi degli studenti, che inaugureranno il loro primo giorno di scuola tra fumetti e supereroi e si cimenteranno con la messa in scena di uno spettacolo musicale. Il sindaco Ottavio De Martinis si è detto onorato per poter ospitare a Montesilvano questa rassegna che per la prima volta si svolge nel Palacongressi:

"Un ringraziamento a Daniele Forcucci e a tutti gli organizzatori per aver scelto Montesilvano come sede della nona edizione del Festival, un appuntamento di richiamo nazionale per i tanti appassionati, che porterà a Montesilvano migliaia di visitatori. Con la dirigente Martorella, dell’Istituto Silone abbiamo voluto iniziare il nuovo anno scolastico di tanti ragazzi con alcuni messaggi fondamentali: attraverso il fumetto e il gioco si sottolineano gli aspetti ludici, educativi e formativi”.

Saranno presenti autori, disegnatori, esperti del web, associazioni e artisti musicali che si alterneranno durante le giornate realizzando, ognuno nel proprio settore, grandi spettacoli e restando a disposizione dei ragazzi anche per domande e chiarimenti.

La vera origine del Pescara Comix nasce dal fumetto: presente alla fiera anche l’Accademia del fumetto di Pescara, sul territorio da 26 anni. La sua presidente Alba Di Ferdinando, definisce l’accademia pioniera della cultura del fumetto. L'orario di apertura è dalle 10 fino alle 24; eccezionalmente, solo per la giornata di sabato, che vedrà protagonista Cristina D’Avena, la regina dei cartoni animati, le porte del Pala-Dean Martin saranno aperte a tutti e si avrà l’opportunità di assistere all’esibizione di un Dj-set.

Tutte le informazioni su www.pescaracomix.it