L'assessore Comardi in Ungheria per rinnovare il gemellaggio fra Montesilvano e la città di Hajdúböszörmény [FOTO]

Missione istituzionale per l'assessore comunale di Montesilvano Deborah Comardi assieme alla consigliera Laura Silvetti, che si sono recate in Ungheria nella città di Hajdúböszörmény per rinnovare il gemellaggio avviato nel 2009. Durante le giornate di visita l'assessore Comardi e la consigliera Silvetti hanno partecipato a ricchi incontri istituzionali, celebrazioni e momenti di interscambio culturale con altri Paesi gemellati. Un momento importante non solo dal punto di vista culturale e sociale, ma anche economico per allacciare nuovi rapporti ed aprire nuove opportunità di sviluppo per la città di Montesilvano come ha spiegato la stessa Comardi:

"Intensificare gli interscambi turistici e commerciali tra il nostro Comune e le città estere fa parte del nostro programma di sviluppo economico. Il confronto con altre realtà risulta, inoltre una formula eccezionale per poter prendere spunti e sviluppare idee".