Comardi e Tocco incontrano a Montesilvano il venezuelano Fabio Luigi Valentini Di Girolamo

Accompagnato dall'architetto Maria Claudia Lopez, è arrivato a Montesilvano il coordinatore degli Affari Esteri del partito politico VenteVenezuela, Fabio Luigi Valentini Di Girolamo. A riceverlo sono stati l'assessore Deborah Comardi e il presidente della commissione Turismo, Adriano Tocco.

Una visita non casuale, dal momento che proprio a Montesilvano risiede una numerosa comunità di cittadini venezuelani che vivono di riflesso la drammatica situazione socio-politica ed economica che attanaglia da tempo il Paese latinoamericano. Ai due esponenti dell'amministrazione comunale è stato consegnato un dossier molto dettagliato che evidenzia le criticità di un popolo ridotto alla fame.

"Domani stesso lo consegnerò ai funzionari della Farnesina - ha dichiarato Valentini Di Girolamo - Quello che preoccupa maggiormente è la violazione sistematica dei diritti umani, aggravata dalla pandemia. C'è il crollo dell'economia e di tutti i servizi pubblici. Una crisi energetica irrisolvibile in uno Stato che era un punto di riferimento mondiale dell'industria petrolifera".

Valentini Di Girolamo ha poi aggiunto: "La tragedia è evidente e non ammette ingenuità o indifferenza. Noi venezuelani abbiamo provato di tutto per sconfiggere il regime in 21 anni di lotta e non avremo pace finché non raggiungeremo la piena libertà e la sovranità del nostro Paese".