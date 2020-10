Parla il comandante della Polizia locale: "I cittadini di Montesilvano rispettano il protocollo di sicurezza"

"Tutti indossano la mascherina e non si registrano assembramenti". A parlare è il comandante della polizia locale di Montesilvano, Nicolino Casale, interpellato sul comportamento dei cittadini di Montesilvano in base alle nuove disposizioni governative. Gli agenti in forza al comando della Municipale hanno già svolto una serie di controlli, in particolare nei mercatini rionali e agli ingressi dei supermercati per verificare se le norme anti Covid vengono rispettate meticolosamente.

"Bisogna dare atto ai nostri concittadini che il loro rispetto delle regole è esemplare. L'unico accorgimento, dovuto ad una modifica dell'ultimo dpcm, riguarda i titolari di bar e circoli che hanno al loro interno le slot machine. Il divieto del gioco d'azzardo vale anche per loro. La raccomandazione va fatta per i viaggiatori che utilizzano i mezzi pubblici. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. La presenza contingentata, come stabilito dall'ente gestore Tua, resta alla base del provvedimento, ricordando che per tutta la durata del trasferimento sugli autobus, bocca e naso dovranno restare protetti indossando l'apposito dispositivo di protezione individuale. Proseguiremo con i controlli a campione e saremo inflessibili in caso di trasgressioni"