Dopo il rinvio per maltempo Montesilvano Colle ospita la marcia della pace dell'arcidiocesi

Si terrà domani pomeriggio sabato 4 febbraio a partire dalle 17 la "Marcia della pace" giunta alla sua diciottesima edizione ed organizzata dall'arcidiocesi di Pescara Penne. Inizialmente l'evento era previsto il 21 gennaio ma a causa dell'allerta meteo la data è slittata fino al primo sabato di febbraio.

Il corteo sarà guidato dall'arcivescovo Tommaso Valentinetti .Diversi i momenti di riflessione che si articoleranno lungo il percorso di via Togliatti, via V. Emanuele II, via Di Vittorio, via Delfico, piazza Umberto I e piazza Calabresi.Il punto di ritrovo è davanti alla chiesa della Madonna della Neve. È prevista inoltre la testimonianza di Shahed Sholeh, attivista dei diritti umani e responsabile Associazione democratiche delle donne iraniane in Italia e «al video-collegamento con Fr. Vyacheslav Grynevych e Mira Milavec, direttore e coordinatrice delle attività territoriali di Caritas Spes Ukraine.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, da noi contattato, ha dichiarato:

"Mai come questo momento la marcia della pace assume un valore importante. È un grande piacere che questa edizione si tenga a Montesilvano Colle nel nostro borgo. Sarò presente e auspico la presenza di tanti cittadini raccolti in questa marcia simbolica al fine di pregare affinchè la guerra in Ucraina e tutte le guerre nel mondo possano avere finalmente fine".