Incendio a Montesilvano, un'altra auto divorata dalle fiamme: rogo doloso [FOTO-VIDEO]

Incendio in via Chiappinello a Montesilvano Colle nella notte di venerdì 10 giugno.

Il rogo, come già avvenuto in passato, ha riguardato un'automobile parcheggiata, una Audi station wagon.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto la parte posteriore della vettura.

È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e sul posto sono arrivati quelli del locale Distaccamento volontari che hanno domato l'incendio anche se il veicolo è stato danneggiato irrimediabilmente. Non ci sarebbero dubbi sull'origine dolosa del rogo: delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale Compagnia. Nella stessa strada nel settembre dello scorso anno furono bruciate ben 9 automobili.