Per questa ragione, la donna è stata deferita in stato di libertà con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

All'interno, grazie anche all'ausilio delle unità cinofile di Chieti, i carabinieri hanno rinvenuto circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato oltre a due bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza.

Una donna di Montesilvano è stata denunciata dai carabinieri dopo che nella sua casa è stata rinvenuta della droga e del materiale utile al confezionamento della stessa. I militari del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno infatti eseguito una perquisizione in casa della donna.

Ha in casa la cocaina suddivisa in dosi, donna di Montesilvano nei guai per spaccio di droga