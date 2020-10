Attivato il centro operativo comunale (Coc) a Montesilvano per il Covid-19 [VIDEO]

Aumentano in maniera costante i casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) a Montesilvano.

Una situazione che preoccupa l'amministrazione comunale che si è subito mobilitata per mettere al servizio della popolazione un servizio di assistenza per le persone in quarantena.

Il Comune ha quindi ritenuto opportuno attivare il centro operativo comunale (Coc) che avrà sede all'interno di Palazzo di Città in piazza Diaz.

Le funzioni del Coc saranno quelle di stabilire flussi di informazione con la protezione civile, predisporre pianificazione speditiva di assistenza grazie al supporto delle associazioni di volontariato incaricate di consegnare farmaci e beni di prima necessità alle persone impossibilitate a uscire e ad avere contatti con l'esterno e organizzare attività di controllo.

Il numero di telefono di riferimento è 0854481216. Il sindaco De Martinis e l'assessore delegato Cilli sono i referenti con i vari organi istituzionali di controllo.