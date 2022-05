Il club Forza Silvio di Montesilvano scrive all'assessore Ruggero per via Finlandia: "Degrado inaccettabile, intervenire subito" [FOTO]

Degrado e incuria in via Finlandia a Montesilvano. Per questo, il coordinatore del circolo "Forza Silvio" di Montesilvano Roberto Rosa ha scritto all'assessore Lino Ruggero con delega ai lavori pubblici, dopo la segnalazione di alcuni residenti per lo stato di incuria in cui versa il lato Pescara della medesima strada dove è presente un tratto di terreno:

“Da un nostro sopralluogo su detta strada, effettivamente, abbiamo potuto constatare l’effettiva situazione di quanto segnalatoci dai residenti a ridosso di detta zona. A conferma di tale situazione,

gli stessi, ci hanno altresì segnalato che nascosto tra l’erba alta è presente anche un buco nel terreno che potrebbe essere motivo di cadute accidentali da parte di persone e animali d’affezione. Per le ragioni sopra esposte, il nostro club, si fa carico di richiede sia all’assessore Ruggero che al primo cittadino, un incontro presso detta zona al fine di provvedere in tempi stretti, prima dell’inizio della stagione estiva ormai alle porte, della realizzazione del marciapiede lato Pescara in detto asse stradale, così come l’esistente nel lato opposto, in quanto sono presenti diverse abitazioni che nel periodo estivo vengono regolarmente fruite da turisti, essendo una strada posta a poca distanza dal lungomare e nelle vicinanze dello stadio del Mare della nostra città." Il circolo auspica un pronto intervento da parte dell'amministrazione comunale per non lasciare inascoltata questa segnalazione per risolvere il problema.