La proposta del Club Forza Silvio di Montesilvano: "Corsi gratuiti per la gestione corretta del rapporto fra padrone e cane"

Organizzare corsi gratuiti per imparare a gestire il rapporto fra padrone e cane, per evitare episodi gravi come quelli avvenuti negli ultimi giorni a Montesilvano. A dirlo il presidente del Club Forza Silvio Rinascita di Montesilvano Roberto Rosa che commenta le aggressioni da parte di molossoidi ai danni di animali da compagnia in diverse zone della città:

“Il presidente del nostro club è consapevole, che ad oggi la normativa stabilisce che non vi è possibilità di stabilire con precisione l’aggressività del proprio cane, ma tuttavia riteniamo fondamentale arginare il più possibile il verificarsi di episodi del genere, che guarda caso coinvolgono sempre molossoidi ai danni di cani di piccola e media taglia, i quali, ovviamente, non sono in grado di potersi difendere dall’aggressione degli stessi. Tuttavia il nostro intento, ci teniamo a precisare, non è quello di condanna nei confronti dei proprietari di molossoidi, bensì, riteniamo opportuno che tutti i proprietari di cani che possiamo definire “ con maggior accortezza nella loro detenzione “ siano quantomeno, data la particolarità della razza del proprio cane, ricevere una formazione adeguata al loro amico a quattro zampe, sulle peculiarità del proprio cane e su come debbano essere portati lungo le strade cittadine. “

Tale particolare corso, ad esempio, il Comune di Milano, con l’ordinanza firmata il 23 marzo 2019, aveva previsto l’introduzione e promozione del patentino per proprietari di cani appartenenti a un elenco di razze potenzialmente pericolose – si legge nell’ordinanza – per educare i cittadini a un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali."

La proposta, spiega Rosa, è che il Comune assieme alla polizia locale, alla Asl e agli educatori cinofili si faccia promotrice di questo corso gratuito, al fine di fornire ai proprietari di amici a quattro zampe, o intenda averne uno, lezioni sul comportamento corretto da adottare nella conduzione del proprio amico a quattro zampe, nel corso del quale si darà la possibilità di apprendere nozioni fondamentali per instaurare il corretto rapporto tra il padrone e il proprio cane e nel rapporto degli stessi con altri cani.