Due classi dell'istituto Troiano Delfico a lezione in un lago per il progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2023”

Giovedì 13 aprile secondo laboratorio dell'associazione Amare Montesilvano per il progetto del Comune “Montesilvano per l’Ambiente 2023”. Appuntamento dalle 9 alle 12 per due classi primarie dell'istituto Troiano Delfico che si recheranno direttamente nel Sakura Lake in via Senna, dove il tema sarà l'osservazione della biologia lacustre. Sarà per l'occasione utilizzato un Rov sommergibile filoguidato dotato di telecamera in presa diretta con osservazione del sistema acquaponico (coltivazione senza terra) e sistema di fitodepurazione.

La lezione sarà tenuta dal vicepresidente dell'associazione Nuovo Saline Gianluca Milillo e dal tecnico RovGuglielmo di Camillo di Ssd Natura D’Abruzzo. I laboratori del progetto comunale, tenuto dall'associazione, puntano a sensibilizzare i giovani alla scoperta dell'ecosistema ambientale nelle sue varie sfaccettature: da quello marino a quello lacustre, per capire i delicati equilibri che reggono l'ecosistema sia per quanto riguarda la fauna che la flora, e come comportarsi per tutelarli al meglio.