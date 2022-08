Via Fosso dello Sportello a Montesilvano è una discarica a cielo aperto, un residente: "Mettetele qui le fototrappole" [VIDEO]

Le fototrappole vicino ai cassonetti ci sono, ma lungo la strada no ed è lì che, denuncia un cittadino, molti vanno a buttare i rifiuti. Per questo lancia un vero e proprio appello all'amministrazione: metterle sulla strada le fototrappole e multare chi “abbandona realmente i rifiuti trasformando una strada in una discarica a cielo aperto”.

La via cui si riferisce è via Fosso dello Sportello, a Montesilvano e con un video mostra le tante buste abbandonate lungo la strada. “Uno scempio – spiega – che c'è ormai da diversi anni”. Nel sottolineare che va bene multare chi getta i rifiuti in orari o modi sbagliati nei cassonetti, il residente si chiede però perché chi comunque almeno conferisce negli appositi contenitori debba poi pagare una multa se chi invece li getta direttamente in strada resta impunito.

Per questo chiede all'amministrazione un intervento deciso multando “anche profumatamente”, sottolinea, “chi è davvero incivile o rischia di passare il messaggio che se la lasci a terra perché il cassonetto è pieno ti multo, ma se la abbandoni direttamente in strada no”.