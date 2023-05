Inaugurata la sede del circolo culturale sardo "Dimonios" di Montesilvano [FOTO]

Inaugurata a Montesilvano la nuova sede del circolo culturale sardo “Dimonios”, che si trova all'interno della casa delle associazioni lungo Corso Umberto I. Il circolo culturale, presieduto da Giuseppe Pisu, conta 160 iscritti tra Abruzzo e Molise e si dichiara aperto alla collaborazione con altre associazioni del territorio per proporre iniziative culturali. Un traguardo importante per “Dimonios” che finalmente vede riconosciuto il suo status anche dalla regione Sardegna. Amore per la propria terra, condivisione di valori quali dignità, fierezza e ricchezza culturale sono i capisaldi dell’associazione. Il circolo prende il nome dall’inno della Brigata Sassari e rappresenta lo spirito autentico dei sardi, il coraggio, l’orgoglio e quell’esser indomiti. Il sindaco De Martinis, presente all'inaugurazione, ha dichiarato:

"È davvero un grande piacere accogliere sul nostro territorio nuovi innesti culturali, un’opportunità per conoscere e confrontarsi con costumi e stili di vita diversi dai propri, fonte di arricchimento culturale e scambio di valori. A nome di tutta la cittadinanza, rivolgo un caloroso benvenuto e un grandissimo in bocca al lupo al presidente Giuseppe Pisu, al vice presidente Franco Becconi e a tutto il direttivo per l’inizio della loro realtà associativa nella nuova sede. Un’associazione che ha tutto l’intento di portare avanti manifestazioni di carattere culturale tenendo conto delle tradizioni sarde, pronta ad accogliere conterranei, congiunti e simpatizzanti della Sardegna."