Un grosso cinghiale si aggira tra le case di Montesilvano: residente allerta i carabinieri forestali [FOTO]

Di certo è stata una sorpresa mista ad un po' di timore quella che stamattina si trovata davanti una residente di Montesilvano. Siamo in una traversa di via Chiarini e proprio vicino alle abitazioni è apparso un grosso esemplare di cinghiale. Non il primo avvistamento sul nostro territorio. Tanti quelli fatti anche a Pescara nell'ultimo periodo compreso quello recente in via Caduti per Servizio e segnalato alla nostra redazione.

Secondo quanto riferito sul posto si sarebbero recati i carabinieri forestali. Un esemplare solo quello avvistato, ma è difficile dire se in zona ve ne siano altri. Intorno alle abitazioni, infatti, c'è molto verde e questo potrebbe aver attirato l'ungulato.

Certo è che il tema della loro presenza sempre più costante nei luoghi abitati torna ancora una volta protagonista.