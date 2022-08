Pronti i 120 nuovi loculi nel cimitero di Montesilvano: fiori e pulizie si potranno prenotare con una app

Pronti i 120 nuovi loculi del padiglione 29 del cimitero di Montesilvano grazie ai quali si amplia l'area est e si potrà sopperire alla carenza di spazi per le sepolture che, nei mesi scorsi, ha costretto l'amministrazione a limitare i nuovi ingressi: è giunta ieri, 10 agosto, l’autorizzazione attestante la piena fruibilità dei loculi secondo quanto stabilito dal regolamento comunale cimiteriale e dei servizi di polizia mortuaria.

A darne notizia è l'amministrazione ringraziando l'ufficio tecnico comunale e ein particolare Marco Amadio e Pino Reale per il completamento dei lavori. Nel frattempo è iniziata anche la posa in opera di 15 nuove cappelle gentilizie che saranno realizzate nella vecchia area cimiteriale e di cui si sta occupando il Rup Giuseppe Maggiore. L'inizio dei lavori è previsto a fine mese: la fruibilità delle stesse si avrà a fine settembre a seguito di un apposito avviso pubblico.

Soddisfatti il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore ai servizi cimiteriali Alessandro Pompei “sia per l’efficienza e la rapidità con cui sono stati portati a termine i lavori del nuovo padiglione ma anche per l’avanzamento di quelli ancora in corso d’opera, dichiarano. Obiettivo dell’amministrazione è mantenere alto lo standard qualitativo e dunque migliorare e ottimizzare sempre di più i servizi offerti ai cittadini di Montesilvano”, dichiarano i due. Sarà possibile ordinare anche piccoli lavori di pulizia incentivando così lo sviluppo delle attività e delle risorse del territorio.