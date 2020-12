Cilli e Forconi replicano a Pettinari sul palazzo popolare in via Lazio: "Il Comune non può intervenire direttamente"

Arriva la replica dell'assessore all'igiene pubblica Cilli e del consigliere comunale delegato alla sicurezza e politiche della casa Forconi in merito alla denuncia fatta ieri dal consigliere regionale Pettinari, relativa allo stato di degrado ed alle costruzioni abusive nel palazzo popolare in via Lazio 61 a Montesilvano.

Pettinari aveva segnalato una situazione inaccettabile, che ormai si ripete ciclicamente in quella zona, fra rifiuti abbandonati e costruzioni illegittime che rende difficile la vita dei molti residenti della zona. Cilli e Forconi hanno fatto sapere che l'amministrazione comunale ha chiesto un intervento alla polizia locale per effettuare i rilievi ed inviare una relazione ed una richiesta di rimozione dei rifiuti all'amministratore del condominio, in un'area di pertinenza privata e non di competenza del Comune.

Almeno in quattro occasioni in questi anni ci siamo sostituiti più volte all’amministratore, pulendo anche le zone circostanti. Sulle costruzioni abusive realizzate e sui mobili lasciati in stato di abbandono nei vari piani del fabbricato il Comune non può intervenire

Forconi ha poi spiegato che a novembre c'è stato uno scambio epistolare fra il sindaco Masci e il sindaco De Martinis sul futuro di quel palazzo, per riqualificare la struttura e trovare una soluzione per le famiglie residenti, con il sindaco di Pescara che ha chiesto di riservare una quota per i trasferimenti di alcune famiglie a Montesilvano: