Il vicesindaco di Montesilvano Cilli sul divieto di portare gli zaini in bagno nella scuola Delfico: "Provvedimento estremo ma evidentemente necessario"

Avviare una serie di incontri con i ragazzi coinvolgendo le istituzioni e la scuola per intervenire alla radice del problema. A dirlo il vicesindaco e assessore comunale di Montesilvano Paolo Cilli, da noi raggiunto in merito alla circolare che entrerà in vigore da lunedì 16 ottobre nell'istituto scolastico Troiano Delfico di Montesilvano, dove la dirigente scolastica ha deciso di vietare gli zaini nei bagni dopo le numerose segnalazioni relative allo scambio di coltelli fra i ragazzi e l'abitudine di fumare nonostante i divieti.

Un provvedimento estremo come la stessa dirigente aveva scritto nella circolare, che anche Cilli giudica molto pesante ma evidentemente necessario se la situazione era diventata ingestibile:

"Sicuramente la dirigente scolastica ha valutato bene la situazione prima di prendere un provvedimento del genere. Quello che ora come amministrazione comunale vogliamo fare è riuscire ad inserirci all'interno di un piano dove coinvolgere la scuola, i genitori e i ragazzi per arrivare a una soluzione. Andranno organizzati degli incontri e dibattiti formativi per intervenire sulla natura del problema e del disagio, e per questo il Comune è pronto a fare la sua parte. L'educazione, la formazione e l'informazione con i ragazzi è fondamentale per intervenire sulle loro complesse problematiche, parallelamente agli interventi di repressione e controllo come nel caso di questa circolare".