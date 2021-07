Ragazzo in bici investito lungo la strada parco e sbalzato per 5 metri, automobilista fuggito [FOTO]

Incidente stradale la notte scorsa intorno a mezzanotte e mezza lungo la strada parco all'incrocio con via Arno a Montesilvano.

Un ragazzo di 28 anni che transitava in bici è stato investito da un'automobile sopraggiunta ad alta velocità.

In base alla prima ricostruzione, il ciclista 28enne stava percorrendo la strada parco e si era fermato all'incrocio per dare la precedenza prima di procedere.

Una volta che un’auto si era fermata per farlo attraversare, dall’altro senso della strada sarebbe sopraggiunta un’altra autovettura a forte velocità che ha preso in pieno il ciclista scaraventandolo circa 5 metri più in avanti. L'uomo al volante del veicolo si sarebbe dato alla fuga nonostante il parabrezza completamente rotto. Lanciato l'allarme, il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Pescara ed è stato trasportato in ospedale con un trauma agli arti inferiori. La polizia locale di Montesilvano si sta occupando dei rilievi e di risalire al fuggitivo.