Chiudono le strade della città: da domani a lunedì c'è il Triathlon

Chiuso già da oggi e fino a lunedì sera al traffico il tratto di viale Aldo Moro che va da via L'Aquila fino a via Isonzo per allestire l'area di cambio in vista della manifestazione di Triathlon che la città ospiterà da domani. Nelle giornate di gara le chiusure sanno più ampie.

Domani, come previsto dall'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, dalle 13 alle 20 e comunque fino a fine manifestazione divieto di transito e sosta con rimozione nel tratto di lungomare che va da via Isonzo a via Marinelli. L'11 giugno, invece, il divieto di transito e sosta scatterà dalle 7 e fino alle 19 o comunque fino al termine della manifestazione, nel tratto di via Aldo Moro composto tra via Taro e viale Europa. Lunedì 12 giugno, infine, chiusi dalle 7 alle 19.30, sempre con divieto di transito e sosta con rimozione, il tratto di via Aldo Moro che va da via Arno a viale Europa e la variante interna alla pineta, ovvero l'anello che passa per via Isonzo, via Firenze e via L'Aquila.