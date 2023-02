Chiude al traffico per due giorni il sottopasso di viale Europa a Montesilvano

Scatta la chiusura al traffico per due giorni del sottopasso in viale Europa a Montesilvano. Il Comune, infatti, ha disposto il divieto di transito a causa di alcuni lavori necessari per l'installazione delle barriere antirumore poste sui binari sopra il cavalcavia. La chiusura scatterà il 27 e 28 febbraio dalle 6 alle 18. Entramve le rampe e corsie saranno chiuse nel tratto fra via Pascoli e la strada Parco. Contestualmente, sarà anche disattivato il semaforo fra viale Europa e Corso Umberto. Nell'intera area di cantiere sarà anche attivato il senso unico alternato.