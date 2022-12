Dopo 24 anni chiude a Montesilvano lo storico ristorante sudamericano "Rincon Latino"

Ultimi giorni di apertura per lo storico e noto ristorante sudamericano "Rincon Latino" di Montesilvano, in viale Europa. Come ha annunciato la stessa attività sulla sua pagina Facebook, a partire dal 20 dicembre il locale sarà chiuso definitivamente per trasferimento all'estero.

L'attività è stata messa in vendita, sia per l'attrezzatura che per la licenza. Il ristorante Rincon Latino ha aperto i battenti ben 24 anni fa quando Mario Pallottini, venezuelano, ha deciso di avviare il locale diventato fin dalla fine degli anni '90 un vero punto di riferimento non solo per la numerosa comunità latinoamericana presente a Pescara e in Abruzzo, ma anche una meta fissa per i giovani e per chi viveva e vive la movida oltre agli appassionati di cucina venezuelana. Molto gettonati i super panini proposti da Rincon Latino e i piatti tipici sempre di qualità. E alla notizia della chiusura di Rincon Latino, la pagina Facebook è stata letteralmente presa d'assalto da centinaia di clienti e utenti che hanno lasciato messaggi di tristezza e dispiacere per la perdita di uno dei locali storici e più apprezzati di Montesilvano e dell'area metropolitana. In molti si sono detti increduli e più di un cliente ha supplicato a Mario ed al suo staff di ripensarci e rimanere ancora attivi sulla piazza pescarese.

"Volevamo ringraziarvi tutti per i númerosi commenti bellissimi che ci avete scritto. Ci avete fatto emozionare!! Il Rincon Latino è stato tutto ciò che conoscete grazie alla fedeltà e all'amore di tutti voi clienti che siete stati sempre presenti per noi in questi anni!! Grazie veramente a tutti"