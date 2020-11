Il sindaco di Montesilvano firma l'ordinanza di chiusura del parco Cormorano

L'orientamento del sindaco De Martinis è sempre stato quello di evitare le chiusure di luoghi pubblici, visto anche il grande senso di responsabilità dei cittadini di Montesilvano. Ma in relazione al parco Cormorano di via Di Blasio, ha dovuto agire diversamente viste le ripetute segnalazioni giunte in Comune. Da diversi giorni, infatti, un nutrito gruppo di ragazzi si raduna quotidianamente in comitiva, senza alcun rispetto delle norme comportamentali e delle misure di contrasto al Covid.

Il primo cittadino ha spiegato: