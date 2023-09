A Montesilvano chiude un tratto di corso Umberto I per la "Giornata Sportiva": orari e dettagli

Scatta la chiusura di un tratto di Corso Umberto I a Montesilvano per consentire lo svolgimento di una manifestazione. Sabato 30 settembre infatti dalle 14 alle 20 sarà attivato il divieto di transito nel tratto fra viale Europa e la rotatoria verso via Vestina per l'evento del Comune "Giornata Sportiva".

Per questo, scatteranno la chiusura al traffico con “divieto di transito”, escluso autorizzati e mezzi di soccorso, e conseguente “divieto di sosta” ambo i lati con rimozione, del tratto via Europa (esclusa)/ rotatoria via Vestina (esclusa); la chiusura al traffico (escluso residenti a passo-d’uomo e mezzi di soccorso (con doppio senso di marcia) di tutte le altre traverse di corso Umberto comprese nell'area già indicata.