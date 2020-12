Somministrava prodotti di caffetteria al bancone, chiuso un bar di Montesilvano

Oltre al pagamento di 400 euro, come previsto dal vigente Dpcm, l'esercizio dovrà restare chiuso per 3 giorni. In tutto, gli agenti hanno controllato 8 locali pubblici e 16 persone sottoposte agli arresti domiciliari, nonché 226 veicoli