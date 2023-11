A seguito dell’avviso pervenuto nel pomeriggio da parte di Enel Distribuzione, relativamente all’interruzione dell’energia elettrica, dalle ore 9 alle ore 15 per l’esecuzione di lavori sulla rete, il sindaco Ottavio De Martinis ha prontamente provveduto all’emanazione dell’ordinanza di chiusura per la sola giornata del 7 novembre.

A Montesilvano chiusa la scuola in via Lazio per un'interruzione dell'energia elettrica