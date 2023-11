Resta chiusa fino al 30 novembre la riserva naturale di Santa Filomena a Montesilvano

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha deciso di prorogare fino al 30 novembre la chiusura della riserva naturale Santa Filomena di Montesilvano. Il primo cittadino ha firmato la nuova ordinanza dopo aver ricevuto la relazione del comando dei carabinieri forestali che suggerivano di mantenere chiusa al pubblico l'area verde a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla costa adriatica fra il 22 e il 23 novembre. Per questo, era stata disposta una chiusura iniziale di 48 ore al fine di mettere in sicurezza la riserva e avviare le ricognizioni per verificare la stabilità di tutti gli alberi.

Inoltre, si legge nell'ordinanza, si dispone il divieto di sosta nelle strade adiacenti alla riserva fatta eccezione per via Aldo Moro, ovvero il lungomare proprio per consentire nella massima sicurezza gli eventuali interventi su alberi pericolanti o spezzati.