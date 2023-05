Toccante cerimonia a Montesilvano per ricordare i tre poliziotti dell'11esimo reparto volo tragicamente morti in servizio nel 2005

“Da parte dell’amministrazione ci sarà sempre massima disponibilità per onorare la memoria di questi tre uomini, che nella loro vita hanno lasciato tanto alle loro famiglie, agli amici, alla polizia e ai tanti colleghi che li rimpiangono. Nonostante siano trascorsi 18 anni non muta l’affetto che riservo per loro e li porterò sempre nel mio cuore”.

Toccanti le parole con cui il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha voluto ricordare ancora una volta Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini, i tre poliziotti che l’11 maggio del 2005 persero la vita in un tragico incidente aereo: precipitarono in mare mentre durante il servizio sorvolavano il mare nei pressi di Fossacesia. Un ricordo fatto nel corso della cerimonia tenutasi nel parco Adriatico cui hanno partecipato il segretario provinciale del Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia) Giovanni Catitti e Antonio Consalvi, segretario provinciale del Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia) e alcuni familiari dei tre uomini della polizia.

Formisano, Di Giambattista e Valentini facevano parte dell’11esimo Reparto volo della polizia di Pescara ed erano anche colleghi e amici del sindaco De Martinis. Sulla lapide a loro dedicata, all’interno del giardino pubblico in via D’Andrea, sono stati deposti dei mazzi di fiori prima. A portare loro il suo tributo anche don Gianni Caldarelli, che ha sottolineato come questi giovani hanno lasciato un segno indelebile.

"Questa cerimonia rappresenta per me un momento sempre molto toccante – ha aggiunto il primo cittadino –. Anche quest’anno abbiamo ricordato in maniera importante Fabrizio, Maurizio e Valerio, con i quali ho condiviso tanti momenti lavorativi importanti. Ringrazio il Coisp, che in questi anni ha sempre ricordato i colleghi”.

“È doveroso ricordare con la massima attenzione coloro che hanno perso la vita – ha detto quindi Catitti nel corso della cerimonia –. Il loro ricordo è sempre forte e vivo in ciascuno di noi ed è importante ricordarli perché la loro memoria tiene sempre acceso anche il rispetto per la legalità. Questi uomini ancora oggi sono un esempio e noi continueremo a ricordarli ogni anno con questa cerimonia”.