A Montesilvano una cerimonia per ricordare i caduti in servizio del corpo forestale [FOTO]

Cerimonia istituzionale il 17 ottobre a Montesilvano per ricordare i caduti in servizio del corpo forestale dello Stato, da qualche anno accorpato sotto l'arma dei carabinieri. La cerimonia si è tenuta in via Aldo Moro dove si trova il monumento a loro dedicato, alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, del prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, del vice sindaco di Pescara Adelchi Sulplizio, delle autorità civili e militari e delle Associazioni Combattentistiche, d’Armi ed aggregate. Dopo la santa messa celebrata all’interno dell’Hotel Adriatico, dal quale si è mosso un raccolto corteo, è stata benedetta da don Rodolfo e poi deposta, una corona in ricordo di chi ha perso la vita a servizio della patria.

Il sindaco Ottavio De Martinis:

"“Ringrazio sua eccellenza il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il vice sindaco di Pescara Adelchi Sulplizio, tutti i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’armi intervenute, il coro dei carabinieri forestali, tutti i familiari dei caduti in servizio, i docenti e i ragazzi degli istituti Troiano Delfico e Alessandrini per aver preso parte a questo importante momento commemorativo. Non posso che esprimere gratitudine e riconoscenza per quanti hanno svolto questo nobile compito anche a costo della propria vita ed è davvero importante trasmettere alle nuove generazioni i valori legati al rispetto e alla sicurezza dell’ambiente. Saremo sempre pronti, come amministrazione, a ricordare chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere per il bene del territorio e colgo l’occasione per rivolgere un plauso a chi ancora oggi, continua ad operare per rendere la vita di tutti più tranquilla, serena e vivibile”. Oltre al coro dei carabinieri forestali, erano presenti i ragazzi degli istituti “Alessandrini” e “Troiano Delfico” di Montesilvano.