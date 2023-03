Inaugurato al Palaroma di Montesilvano il centro di sviluppo territoriale della Federazione di calcio a 5

È stato inaugurato nel Palaroma di Montesilvano il primo Centro Sviluppo Territoriale della regione Abruzzo di calcio a 5, il sesto in Italia. Presente il campione abruzzese e portiere della Nazionale e del Futsal Pescara Stefano Mammarella, che ha dato consigli ai ragazzi presenti augurando loro di crescere sportivamente e non smettere mai di divertirsi in campo.

I ragazzi Under 15 convocati erano diciannove e provenivano da diverse società del territorio, molto emozionati per il nuovo inizio del progetto di sviluppo dedicato al futsal. Dopo le esperienze e gli ottimi risultati maturati nel calcio a 11 con i Centri federali territoriali e le aree di sviluppo territoriali, il modello e la metodologia Sgs si affiancano al futsal nell’ambito della crescita tecnica e formativa del movimento giovanile italiano attraverso l’"Evolution Programme."

L'obiettivo è quello di divulgare un nuovo approccio e una nuova metologia per creare un ambiente dove ogni giovane calciatore possa esprimersi al meglio, e nei prossimi mesi si terranno workshop con dirigenti e tecnici delle società abruzzesi di calcio a 5. Il coordinatore Figc Sgs Abruzzo Emidio Sabatini:

”Abbiamo iniziato oggi un nuovo progetto dedicato al futsal: obiettivo comune delle nostre molteplici attività è la finalità di monitorare a livello nazionale lo sviluppo dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici intervenendo nel percorso di formazione tecnico-sportiva e mantenendo un costante coordinamento con le società di appartenenza. È fondamentale lavorare secondo una metodologia comune per far crescere i campioni del domani.” L'assessore comunale Alessandro Pompei:

”Siamo onorati di essere stati scelti dalla Figc come sede per questo nuovo progetto. Il Palaroma è un luogo storico a livello nazionale per il calcio a 5 e la nuova iniziativa per lo sviluppo del futsal, coinvolgerà ragazzi di tutta la regione. L’ auspicio è che questo centro diventi per tutti i giovani una palestra di vita dove crescere dentro e fuori dal campo."