A Montesilvano il centro del riuso fa numeri: ricevuti i "doni" di 146 cittadini

Riusare è cosa buona e giusta. A pensarlo sono di certo i cittadini di Montesilvano: 146 di loro hanno consegnato al centro del riuso di via Nilo biciclette per bambini, libri, passeggini, utensili da cucina, quadri, seggiolini per auto, accessori, articoli da abbigliamento e tantissime altre cose che, ora, saranno utili a qualcun altro.

È il bilancio annuale dell'attività svolta nella sede che sorge nalla zona dell'Unicentro.

Numeri positivi per l'amministrazione considerando che lo stesso ha aperto ad aprile dell'anno scorso e che è uno dei primi a nascere in tutto l'Abruzzo.

Una funzione duplice quella del centro del riuso che in primis è in grado di dare una seconda vita agli oggetti che non ci servono più, ma che sono in buono stato, riducendo quindi i rifiuti prodotti; in più si consente a chi ne ha bisogno di portarsi a casa oggetti spesso anche costosi e che magari, non sempre ci si può permettere. E se 146 cittadini hanno donato, 60 hanno ricevuto creando una circolarità che è si traduce in meno spreco e più solidarietà.

“Con il Centro si vuole dare una nuova vita a oggetti che non sarebbero più usati, diventando rifiuti – dichiara il vicesindaco e assessore comunale all'Igiene urbana Paolo Cilli -. Articoli che per noi non sono più utili possono esserlo per qualcun altro. Invitiamo la cittadinanza a usufruire di questo importante servizio che dà una mano all’ambiente e, nello stesso tempo, garantisce un risparmio economico”. Vedere cosa c'è a disposizione è semplice, basta cliccare sul sito www.formulariuso.it. Questi, invece, gli orari di apertura: il ritiro degli oggetti (prenotazione obbligatoria sul sito) è consentito il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30, mentre la consegna è possibile il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per la consegna dei beni non è richiesta la prenotazione. Il servizio è riservato ai cittadini di Montesilvano. Intanto, fa sapere l'amministrazione, è sempre più vicina l’inaugurazione del nuovo centro di raccolta di Montesilvano Colle.