Grande festa a Montesilvano per i cento anni di Filomena Collalto

Grande festa e auguri speciali per Filomena Collalto che il 29 maggio ha compiuto 100 anni. A portarli, a nome della città di Montesilvano e di tutta la provincia di Pescara il sindaco e presidente Ottavio De Martinis. Nata il 29 maggio del 1923 a Spoltore ha trascorso la maggior parte della sua vita a Pescara.

"Da alcuni anni è residente a Montesilvano e vive nella casa di riposo Santo Volto, dove abbiamo festeggiato il suo centesimo compleanno insieme ai figli Pina e Giovanni, ai due nipoti e ai quattro pronipoti. La signora Filomena è rimasta vedova nel 2005, suo marito Tonino Di Carmine era molto conosciuto nel capoluogo adriatico per via della sua attività da elettrauto in via Conte di Ruvo a Pescara. La sua famiglia d’origine aveva conosciuto Gabriele D’Annunzio, per via di una stretta amicizia con la governante della mamma del Vate, donna Luisa. Grazie a donne come Filomena riusciamo a conoscere da vicino storie belle e genuine di un Abruzzo che mostra i suoi figli più veri ed è ancora tutto da scoprire. Auguro alla nonnina di poter festeggiare altri importanti traguardi in salute e circondata sempre dall’affetto dei suoi cari."