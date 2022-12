Cena di Natale benefica con il club biancazzurro "Quelli del Delfino". Lo scambio degli auguri si terrà mercoledì 7 dicembre, a partire dalle ore 20:30, nel ristorante dancing “Unicentro” a Montesilvano, in via Nilo, 30.

Dopo le belle serate passate insieme per i vari eventi organizzati, il club biancazzurro ripropone un’altra serata conviviale a tema natalizio che sarà allietata da musica dal vivo e giochi, sorprese e amarcord, con la partecipazione dei componenti della Pescara futsal femminile e maschile, militanti in Serie A.

La cena natalizia di Quelli del Delfino è diventata sempre più, negli anni, un piacevole appuntamento fisso per tutti i tifosi del Pescara e per tutti coloro che vogliano condividere la propria passione con un gruppo di amici. Per ulteriori informazioni è possibile contattare le pagine Instagram e Facebook del club o i seguenti numeri di telefono: William 329/3415375; Morena 347/4794964; Gianni 340/0718456.