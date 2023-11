A Montesilvano le celebrazioni del 4 novembre e apre il "Villaggio degli eroi"

Anche Montesilvano ha celebrato la festa dell'unità nazionale e delle forze armate sabato 4 novembre. Una giornata con cui si commemora a fine della prima guerra mondiale. Per l'occasione il sindaco Ottavio De Martinis insieme al capitano dei carabinieri di Pescara Antonio Tricarico e al comandante dei carabinieri di Montesilvano Camillo Renzetti, ha reso omaggio al monumento dei Caduti di piazza Indro Montanelli deponendo una corona di alloro benedetta dal parroco di Sant'Antonio, don Luigi Pistone. Presenti anche il comandante della polizia locale Nicolino Casale e il consigliere comunale Marco Aurelio Getulio Forconi.

“Lo scopo di questa giornata – ha detto De Martinis – è ricordare tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e per quelli di oggi. Questa giornata commemorativa è occasione per ringraziare chi opera sul territorio e chi è impegnato negli scenari internazionali per il conseguimento della pace, contro la scelleratezza della guerra”.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 7 novembre nel piazzale del Pala Dean Martin con il “Villaggio degli eroi” che ospiterà dalle 8.30 alle 13. Una mattinata che ogni anno l'amministrazione organizza per favorire l'incontro tra chi si occupa della sicurezza e la società civile. I rappresentanti dei corpi di sicurezza, delle associazioni di volontariato e di soccorso mostreranno a tutti i presenti i mezzi di servizio e spiegheranno il lavoro che ogni giorno svolgono con grande impegno e passione. Lo stesso giorno, in occasione del centenario dell’aeronautica militare, ci sarà una mostra documentale con servizio temporaneo di filatelia e bollo speciale di Poste Italiane, in omaggio ai piloti militari Gastone Spaziale e Ettore Di Blasio. L'invito a tutti i cittadini è alla partecipazione.