Cattivi odori e degrado dal palazzo popolare in via Lazio a Montesilvano: Abruzzoindipendente scrive al sindaco [FOTO]

L'associazione "Abruzzoindipendente" ha scritto al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis per segnalare una situazione di degrado e disagio evidenziata dai residenti delle vie limitrofe al palazzo popolare in via Lazio 61 al centro da anni di polemiche politiche ed interventi per lo sgombero degli abusivi. L'associazione spiega che sabato 28 maggio alcuni residenti hanno lamentato dei cattivi odori e miasmi molto intensi provenire dai cumuli di immondizia abbandonati in strada e nei cortili interni.

"Chiediamo un suo intervento urgente per una pulizia accurata, che renderà la via più pulita e vivibile. Liberare i bordi della strada dai rifiuti abbandonati, ripulirli dalle erbacce, contribuendo quindi ad attirare meno parassiti e altri animali fastidiosi come piccioni, gatti e cani randagi. Soprattutto si eliminerà la puzza nauseabonda dovuta alle giornate di sole che fanno fermentare i rifiuti"