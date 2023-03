Presto a Montesilvano una casa di comunità e un ospedale di prossimità: il Comune affida il terreno alla Asl

Presto Montesilvano potenzierà sensibilmente la sua offerta sanitaria per la medicina territoriale e di prossimità. La giunta comunale De Martinis, infatti, ha approvato la delibera che affida per 99 anni in locazione un'area di 10 mila metri quadrati alla Asl, in via Inghilterra, dove saranno realizzate due strutture, ovvero una casa di comunità e un ospedale di prossimità. La zona è quella vicina all'attuale sede della guardia costiera, della guardia medica e del 118 nel quartiere Pp1.

Per quanto riguarda la casa di comunità, si tratta delle nuove formule di assistenza territoriale che la Regione Abruzzo intende diffondere sul territorio per dare una risposta alla necessità di presidi medici e sociosanitari che vadano a scaricare le richieste e la pressione dagli ospedali. La casa di comunità infatti sarà attiva 24 ore su 24 con differenti funzioni: dalle 8 alle 20 ci saranno gli ambulatori specialistici, dei medici di famiglia, personale infermieristico con la guardia medica che sarà reperibile dalle 20 alle 8 del mattino. Posto anche per alcuni uffici e servizi burocratici ed amministrativi legati alla sanità, come ad esempio il Cup, l'Adi ed altre pratiche.

L'ospedale di prossimità invece accoglierà pazienti fragili, soprattutto anziani, con 20 posti letto per ricoveri relativamente brevi (massimo 30 giorni) per persone sottoposte ad interventi chirurgici a medio o basso impatto o a trattamenti sanitari ed anche in questo caso ci sarà del personale medico, infermieristico ed oss oltre ai medici di base che potranno quindi anche direttamente seguire i propri pazienti ricoverati. Ci sarà anche il centro operativo territoriale di smistamento delle richieste per rsa, residenza per anziani e case di riposo sul territorio. I tempi di avvio dei cantieri saranno relativamente brevi e soggetti a precise scadenze in quanto si tratta di fondi Pnrr vincolati: entro il 2023 e 2024 dovranno essere avviate le opere da terminare per il 2026. Le due strutture saranno un punto di riferimento non solo per i cittadini di Montesilvano ma anche per coloro che vivono nei comuni limitrofi.