Il caro bollette "spegne" anche la Casa di Babbo Natale a Montesilvano

Il Natale 2022 sarà più spento del solito a Montesilvano dove, dopo diversi anni, non verrà addobbata con le luci la cosiddetta Casa di Babbo Natale di via Leopardi.

A far propendere i proprietari e organizzatori verso questa decisione è stato il caro bollette.

L'alto costo dell'energia elettrica ha infatti indotto alla dolorosa decisione di non accendere le migliaia di luci che negli anni scorsi hanno incantanto grandi e piccini.

Sono gli stessi proprietari/organizzatori a farlo sapere: «Questo Natale, con immenso dispiace, le luminarie della "Casa di Babbo Natale" rimarranno spente data l'importanza del costo dell'energia elettrica. Nonostante tutto, l'8 dicembre i bambini potranno comunque imbucare la loro letterina a fianco alla casetta di Babbo Natale».