A Montesilvano torna la casa di Babbo Natale [FOTO]

A Montesilvano torna, anche per le feste 2020, la casa di Babbo Natale. Il sindaco Ottavio De Martinis ha visitato nei giorni scorsi la suggestiva abitazione che da 6 anni Paolo Iezzi, Mario Spada e le proprie famiglie allestiscono, come da tradizione, in via Leopardi,

A tutti loro, che come evidenziato da De Martinis "regalano a grandi e soprattutto piccini un fantastico gioco di luci, tanta gioia e una meravigliosa atmosfera natalizia", è andato il "più sentito ringraziamento" dello stesso sindaco, dicendosi "certo di rappresentare il sentimento di tutta la città".