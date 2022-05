Presentato il cartellone "Sport & fun" di Montesilvano: tanti gli eventi in programma nei palazzetti della città

Un ricco calendario di appuntamenti, organizzati e patrocinati dal Comune, animerà per i prossimi mesi il Pala Dean Martin e i palazzetti comunali di Montesilvano con l'iniziativa "Sport & Fun".

I dettagli sono stati illustrati dal sindaco Ottavio De Martinis, dall’assessore allo sport e alle politiche giovanili Alessandro Pompei, dall’assessore alle manifestazioni Deborah Comardi, dal consigliere con delega al Pala Dean Martin Adriano Tocco e dal presidente della commissione sport Alice Amicone. Il primo cittadino ha parlato di un cartellone che punta a riscoprire e potenziare la vocazione turistica sportiva di Montesilvano con importanti ricadute economiche per il territorio comunale:

“Questo risultato è frutto di un’azione portata avanti negli anni, a partire dalla sistemazione delle strutture sportive. A brevissimo inaugureremo il nuovo Centro Trisi, che potrà accogliere anche competizioni internazionali. Inoltre, nei giorni scorsi, abbiamo presentato un progetto per la realizzazione di un pattinodromo, per dotare la città di una struttura che manca, un’ulteriore spinta per il mondo dello sport a rotelle. Siamo al lavoro per rendere Montesilvano sempre più attrattiva”.

“Sport & Fun” in realtà si è già aperto con l'evento del primo maggio, il primo trofeo dell'Adriatico che ha portato al PalaRoma le giovani promesse del pattinaggio artistico. Il prossimo appuntamento in cartellone, il Campionato interregionale artistico solo dance 2022 - Fisr, sarà ospitato al Palasenna dal 6 all’8 maggio. L'assessore Pompei ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti di poter presentare quelli che saranno gli eventi non solo sportivi e giovanili, ma anche legati al Pala Dean Martin, che interesseranno la città fino alla fine dell’anno. Gli appuntamenti sono tantissimi e di prestigio. Stiamo puntando molto sul turismo sportivo, un volano importante per il territorio”.

Tra gli eventi sportivi in programma: l’Harley free chapter (dal 2 al 5 giugno), i Campionati nazionali giovanili di Acquathlon e Triathlon (dal 10 al 12 giugno), i Campionati europei di pugilato U16 (dal 25 settembre al 5 ottobre), il Campionato europeo di calcio a 5 sordi (dal 13 al 22 ottobre). “Vedere grandi atleti partecipare alle competizioni sarà motivo di orgoglio per la città. Sport come rinascita, dopo la pandemia” ha aggiunto Alice Amicone. Il pala Dean Martin, spiega il consigliere Tocco, ospiterà una parte importante degli eventi, come la fiera dell’Elettronica, ma anche appuntamenti come la fiera dell’ornitologia e il Pescara Comix. L'assessore Deborah Comardi ha concluso:

“Il turismo sportivo è un volano importante per la città. Per questo, abbiamo deciso di confezionare un calendario ad hoc, che sarà poi calato nel calendario degli eventi estivi, che stiamo preparando. Siamo quasi in dirittura d’arrivo, quest’anno riusciremo a presentarlo in anticipo. Anticipiamo oggi due eventi giovanili importanti: il concerto di Shade del 6 agosto e la seconda edizione di Diorama Festival (12-14 agosto), evento di rilievo che lo scorso anno ci ha consentito di far conoscere il borgo”.