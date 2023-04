Boom di richieste per partecipare al cartellone estivo di Montesilvano: anticipata la scadenza del bando

Anticipata al 20 aprile la data di scadenza del bando per le manifestazioni d'interesse per chi intende candidarsi alla partecipazione del cartellone eventi estivo di Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Deborah Comardi, a seguito dell'elevato afflusso di proposte artistiche ricevute.

“Abbiamo ritenuto opportuno anticipare la data di consegna delle proposte artistiche dal 15 maggio al 20 aprile a seguito dell’elevato numero di proposte pervenute caratterizzate da un’elevata qualità artistica di per sé già in quantità più che sufficiente per impreziosire la nostra estate montesilvanese. La chiusura anticipata si è resa altresì necessaria anche per consentire una migliore organizzazione logistica del cartellone e degli eventi stessi”.

Per presentare la propria candidatura occorre compilare il modulo presente sul sito del Comune di Montesilvano o direttamente nell'ufficio relazioni con il pubblico, protocollandolo entro il 20 aprile tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.montesilvano.pe.it oppure direttamente a mano al piano terra del municipio in piazza Diaz. Il modulo è presente al seguente link: https://www.comune.montesilvano.pe.it/wp-content/uploads/2023/02/modulo-proposta-eventi-2023.pdf?fbclid=IwAR3Mwpb6mgzeWLIQ_5Ui4Q4cfE7SMCZ3_76BATII5zTMMZNt5rGtnGXQdYs

Ricordiamo che per il cartellone estivo 2023 il Comune di Montesilvano ha stanziato in bilancio circa 200 mila euro, e sono previsti fra i vari eventi e le manifestazioni in programma, almeno cinque o sei concerti di artisti di livello nazionale.