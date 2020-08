A Montesilvano il cartellone estivo chiude senza il botto, ma c'è da essere soddisfatti

"Abbiamo lavorato per ridare speranza e divertimento ai residenti e ai turisti". Lo afferma l'assessore comunale al turismo e agli eventi di Montesilvano, Deborah Comardi, al termine della stagione estiva. Un cartellone di appuntamenti dislocati in vari punti strategici della città e che doveva concludersi ieri, domenica 30 agosto, ma la serata prevista è stata poi annullata causa maltempo.

In coda c'è ancora un'iniziativa in calendario, programmata per sabato 5 settembre in piazza Diaz, con il vernissage di pittura denominato "I colori della rinascita" che vedrà l'esposizione di opere realizzate da 87 artisti provenienti da tutta Italia.

"L’isola pedonale ha donato momenti di festa e spensieratezza - ha dichiarato la Comardi - Il tessuto economico turistico ha avuto dei numeri eccellenti e i concerti della scuola civica sono stati di altissimo livello, i bambini infine sono stati i protagonisti di numerose iniziative. Questi sono solo degli esempi di una estate sicuramente diversa, ma non per questo meno stimolante".

Un ringraziamento particolare è stato espresso dall'assessore nei riguardi della Scuola civica di musica e delle varie associazioni che da anni collaborano con l'amministrazione comunale. Il fiore all'occhiello degli eventi estivi, vale a dire il premio internazionale Dean Martin, è stato semplicemente rinviato al prossimo inverno nel segno della continuità.

"Va precisato - conclude l'assessore - che molti fondi previsti per gli eventi estivi sono stati impiegati per fronteggiare la crisi economica, che stiamo attraversando in supporto al commercio e alle famiglie. Siamo certi che Montesilvano, dopo un primo momento di difficoltà, è tornata ad esprimere la sua vocazione turistica al meglio, e le prenotazioni di luglio e agosto hanno ridato una boccata di ossigeno agli operatori turistici".