Il capo squadra volontario dei vigili del fuoco di Montesilvano, Carmine Calvise, va in pensione: pranzo dei colleghi per salutarlo

Pranzo organizzato dai colleghi per salutare Calvise andato in pensione lo scorso anno. A causa del Covid non è stato possibile farlo prima

C'è voluto del tempo, a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, ma ieri, sabato 12 giugno, i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Montesilvano hanno festeggiato il collocamento a riposo del capo squadra Carmine Calvise.

«Un ringraziamento per aver tenuto duro in tutti questi anni e aver contribuito in maniera significativa a portare avanti il Distaccamento volontari di Montesilvano», scrivono i colleghi, «e aver consentito a tanti giovani di poter entrare a far parte della grande famiglia dei vigili del fuoco. Grazie Capo».

A Calvise è stata anche consegnata una targa da Maurizio Cannella, comandante del Distaccamento.