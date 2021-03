Carlotta Onesti da Montesilvano al Festival di Sanremo passando per Parigi

La 24enne si esibisce stabilmente da quattro anni come étoile all'Opera della capitale francese. Sul palco dell'Ariston ha danzato accanto ad Amadeus e Fiorello in un corpo di ballo scelto dal coreografo Franco Miseria e formato da 10 ragazze

Riscontri positivi per la ballerina montesilvanese Carlotta Onesti sul palco di Sanremo 2021. La 24enne si esibisce stabilmente da quattro anni come étoile all'Opera di Parigi e, sul palco dell'Ariston, ha danzato accanto ad Amadeus e Fiorello in un corpo di ballo scelto dal coreografo Franco Miseria e formato da 10 ragazze.

Un 71° Festival senza pubblico, quello di quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha modificato gli equilibri ma non le sensazioni. Originaria del quartiere di Villa Carmine, Carlotta tornerà ancora all'Ariston domani sera per una performance di danza classica in occasione della finale.

Un'altra delle ragazze in scena insieme alla Onesti è la napoletana Ilaria Sambucci, che ha descritto così questa esperienza: “Emozione e adrenalina allo stato puro, ma si è percepita l’assenza del pubblico in sala. È stato strano calcare il palcoscenico dell’Ariston in un momento storico così difficile per tutti, ma mi sento fortunata. Dopo un periodo di fermo mi sono davvero sentita me stessa sul palco a danzare, anche se non per un pubblico presente in sala ma per tutti gli spettatori a casa. Spero che la nostra arte sia arrivata anche al di là dello schermo”.