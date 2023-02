Padre e figlia di Montesilvano vincono 70.500 euro a "I Soliti Ignoti" su Rai 1 [VIDEO]

Carlo e Simona, padre e figlia, di Montesilvano sono stati i protagonisti della puntata de "I Soliti Ignoti" di ieri sera, venerdì 17 febbraio.

I due montesilvanesi sono stati infatti i concorrenti del programma di Rai 1 condotto da Amadeus.

Come ricordato dal conduttore, Simona si sta laureando in ingegneria Aeronautica.

Invece papà Carlo ha detto di essere stato lui a iscrivere lui e la figlia al gioco televisivo. Papà e figlia hanno iniziato così l'indagine per cercare di scoprire il lavoro svolto dagli 8 ignoti. La prima identità è stata individuata con un valore di 5mila euro. La seconda identità, da 3mila euro, invece è stata sbagliata nonostante l'abbigliamento lasciasse pochi dubbi. La terza ignota è pesante, da 100mila euro, ma viene sbagliata e il montepremi resta di soli 5 mila euro. Il lavoro della terza ignota invece è stata indovinata per un valore di 33mila euro. La quarta identità da individuare porta, oltre a un valore di 24mila euro, anche il primo imprevisto, ma viene azzeccata e il montepremi sale a 62mila euro. I 6mila euro della quinta ignota invece non vengono accantonati. Il settimo ignoto, per un valore di 15mila euro, porta anche il secondo imprevisto, ma fanno la scelta giusta e arrivano a 77mila euro. L'ultimo ignoto ha una dote di 64mila euro e la scelta fatta dai due montesilvanesi si rivela corretta e il montepremi finale arriva a 141mila euro. La puntata ha il lieto fine per la coppia di Montesilvano che intuisce anche il parente misterioso e portano a casa 70.500 euro.

Per rivedere la puntata basta cliccare il seguente link: https://www.raiplay.it/video/2023/02/Soliti-Ignoti---Il-Ritorno-6663bf47-5dd3-4ffe-afd1-84946093bbe2.html