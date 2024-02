Morto Carlo Mastrangelo, ex dirigente del Comune di Montesilvano

È morto Carlo Mastrangelo, ex dipendente del Comune di Montesilvano.

Mastrangelo aveva 87 anni e lascia la moglie Melinda e i figli Aldo, Fabio e Lara.

Mastrangelo è stata una vera e propria colonna del Comune di Montesilvano nel quale dopo aver occupato il ruolo di ragioniere capo è stato responsabile del settore Affare Finanziari.

«Bilanci comunali sempre perfetti e mai osservati dai superiori organi di controllo», ricorda l'ex sindaco Renzo Gallerati, «è stato dirigente impeccabile del nostro Comune. Il suo papà, Ugo, è stato lungamente capostazione a Montesilvano spiaggia nello scalo Fea "Pescara - Penne" (fabbricato attualmente in restauro) in via Francesco Paolo Michetti. Da giovane assessore alle Finanze, Bilancio e Programmazione Economica (siamo nel 1993, ndr) ho potuto solo apprendere. Esperienza altamente formativa. La prematura scomparsa di suo fratello Aldo, cui sarà intitolato il celebre torneo di calcio, segnerà per sempre la sua vita. Nella vita privata un attento osservatore delle dinamiche sociali della sua comunità. Perdiamo un Signore della Montesilvano irripetibile. Colto, arguto, ben radicato nel vissuto sociale autoctono, limpido, discreto e didatticamente esemplare verso chi ha avuto il privilegio di lavorare insieme a lui. riposi in pace».

La camera ardente è stata allestita dalle ore 14 di mercoledì 7 febbraio nella “Casa Funeraria Mambella” in via Fosso Foreste, 38 a Montesilvano che osserva l'orario 8:30 – 19:30. Il funerale sarà celebratogiovedì 8 febbraio alle ore 15:30 nella chiesa di Sant’Antonio.