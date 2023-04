Locale sanzionato dai carabinieri di Montesilvano per carenze igienico-sanitarie

Sanzionato un locale dai carabinieri di Montesilvano per le mancanze riscontrate in materia di normativa igienico-sanitaria. È il bilancio dell'attività straordinaria di controllo messa in campo e condotta dalla compagnia dei carabinieri di Montesilvano che hanno riguardato con l'ausilio dei Nas (Nucelo antisofisticazione e sanità) di Pescara, quattro attività.

Un'intensa azione nel corso della quale i militari hanno effettuato controlli finalizzati in particolare alla prevenzione e la repressione dei reati predatori e di spaccio delle sostanze stupefacenti. Attività che ha portato al controllo di 68 veicoli, l'identificazione di 107 persone, lo svolgimento di tre perquisizioni personali e di tre veicolari con cinque sanzioni elevate per violazione al codice della strada sulla scorta delle infrazioni rilevate dai militari operanti. Sono state anche controllate nove persone ai domiciliari presso le rispettive abitazioni. I controlli dei militari si sono controllati in particolare nella zona Colli di Montesilvano e in via Madonna della Pace a Città Sant'Angelo.